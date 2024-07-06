Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что их, как "телят", отлавливают по городу. Недавно там сообщили, что мобилизовали 31 мигранта. Хотя была информация, что их было больше – 47.

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Начинают готовить к мобилизации и жителей Мариуполя

Как отметил Андрющенко, оккупанты пока не трогают жителей Мариуполя. Сейчас они хватают так называемых "новых граждан России" – мигрантов.

Как они оказываются на фронте? Очень просто. Ты – гражданин России. Стал на воинский учет. Вот их и везут после военкомата где-то в лагеря для подготовки или непосредственно на фронт. Там сильно их никто не считает. Ну, было 47 мигрантов в Мариуполе. Забрали их. Никто и этого не увидел. Приедут новые,

– сказал Андрющенко.

Сейчас оккупанты начинают готовиться к активной мобилизации среди мариупольцев. Недавно там в рамках так называемого "призыва" забрали в армию около 100 местных жителей. Это наделало немало шума. Люди поняли, что все эти постановки на "воинский учет" – отправка на фронт.

Где-то в августе мы ожидаем не только по Мариуполю, но и по всей Донецкой области старт мобилизационной кампании оккупантов. Единственное, почему не хотят мобилизовать большим количеством мариупольцев и вообще людей с оккупированных территорий... Они боятся, что украинцы могут быть потенциальными шпионами,

– отметил Андрющенко.