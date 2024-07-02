Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что возле причалов, где швартуются танкеры, есть большие цистерны. Они отремонтированы после поражений и превращены в нефтехранилища.

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Как могут использовать порт

Вполне вероятно, что россияне протянули трубопровод к причалу и так выгружают танкеры. Каждый из них имеет примерно по тысяче тонн.

Кроме этого, появилось еще одно судно, которое систематически заходит в порт. Оно занимается изучением и дноуглублением, поэтому порт все-таки готовят к большому судоходству.

В нынешних условиях нет смысла держать топливо в таком большом количестве. Поэтому это означает, что его хранят для какой-то другой потребности. Возможно, для распределения горючего после того, как Украина поразили их нефтебазы, или для заправки носителей "Калибров", военной техники или железной дороги,

– рассказал Петр Андрющенко.

Не стоит забывать, что в Мариуполе неоднократно были случаи "хлопка", впрочем россияне могут думать, что Украина не потратит дальнобойную ракету, чтобы поразить 4 тонны горючего.

"Мариупольский порт не является безопасным местом, чтобы хранить там топливо. Это очень опасная история, в том числе и для гражданских. Россияне это понимают", – добавил Андрющенко.