Что и зачем доставляют россияне в Мариуполь 24 Каналу рассказал советник городского головы города Петр Андрющенко.

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Что возит танкер

Местное сопротивление Мариуполя за последнюю неделю уже зафиксировало 4 захода танкера в порт Мариуполя. По всему видно, что он был не пустой, вероятно, доставлял дизельное топливо.

Это стало системой, очень угрожающая ситуация,

– прокомментировал Андрющенко.

Ранее топливо нагружали не здесь, ведь на этом участке были разрушены цистерны для его хранения. Сейчас враг отремонтировал цистерны. Местное сопротивление предполагает, что именно там и хранит топливо противник.

К чему может готовиться враг

Андрющенко предположил, что это может быть подготовкой к запуску железной дороги, которую спешно последние месяцы возводили россияне в Мариуполе.

Также появилось еще одно судно, которое выходит практически ежедневно и ходит вдоль канала.

Это свидетельствует, что россияне готовятся не просто к возобновлению судоходства, а готовятся к приему судов, которые могут нести больший вес, чем до того, более 8 – 9 тысяч тонн,

– добавил Андрющенко.

Он убежден, что такая активизация судов в Мариупольском порту связана с новой волной активизации боев на Юге или на Востоке. Вряд ли там происходят гражданские движения, ведь нет товаров или производства, которые могли бы доставляться такими мощностями, к которым сейчас готовится порт.

"Точно неизвестно, на каком направлении могут активизироваться, но готовятся. 2 – 3 недели, думаю, у нас есть, нужно реагировать", – отметил советник городского головы Мариуполя.