Що і навіщо доставляють росіяни в Маріуполь 24 Каналу розповів радник міського голови міста Петро Андрющенко.
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Що возить танкер
Місцевий спротив Маріуполя за останній тиждень уже зафіксував 4 заходи танкера до порту Маріуполя. З усього видно, що він був не пустий, імовірно, доставляв дизельне пальне.
Це стало системою, дуже загрозлива ситуація,
– прокоментував Андрющенко.
Раніше паливо навантажували не тут, адже на цій ділянці були зруйновані цистерни для його зберігання. Наразі ворог відремонтував цистерни. Місцевий спротив припускає, що саме там і зберігає паливо противник.
До чого може готуватись ворог
Андрющенко припустив, що це може бути підготовкою до запуску залізниці, яку поспіхом останні місяці зводили росіяни в Маріуполі.
Також з’явилася ще одне судно, яке виходить практично щодня і ходить вздовж каналу.
Це свідчить, що росіяни готуються не просто до поновлення судноплавства, а готуються до приймання судів, які можуть нести більшу вагу, ніж до того, понад 8 – 9 тисяч тонн,
– додав Андрющенко.
Він переконаний, що така активізація судів у Маріупольському порту пов'язана з новою хвилею активізації боїв на Півдні або на Сході. Навряд там відбуваються цивільні рухи, адже немає товарів чи виробництва, які б могли доставлятися такими потужностями, до яких зараз готується порт.
"Точно невідомо, на якому напрямку можуть активізуватися, але готуються. 2 – 3 тижні, гадаю, в нас є, потрібно реагувати", – наголосив радник міського голови Маріуполя.