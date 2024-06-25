Про це 24 Каналу розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, зауваживши, що бойові одиниці таки не заходять до порту в Маріуполі.

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Як окупанти використовують порт в Маріуполі

Як наголосив Плетенчук, окупанти насамперед використовують порт в Маріуполі, аби незаконно вивозити ресурси з Півдня України. Йдеться про збіжжя, метал та й загалом усе, до чого вони тільки можуть дотягнутися.

З якою метою туди прибув танкер – наразі невідомо. Найімовірніше, окупанти завозять щось до Маріуполя. І наряд чи це буде для того, аби забезпечити інтереси цивільного населення на окупованих територіях.

Можливо, так вони намагаються вирішити проблеми з логістикою для окупантів. Але поки деталей немає.

Ми всі знаємо, що у них є проблеми із забезпеченням південного угруповання. Раніше поромна переправа постраждала, хоч вони вже її відновили. Може бути, що вони пробують скоротити логістичне плече або забезпечити угруповання в інший спосіб. Але це припущення,

– сказав Плетенчук.

Ситуація в Маріуполі: коротко