Там точно є поранені або загиблі окупанти. Це 24 Каналу зауважив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

До теми Російське судно зайшло в Маріуполь: Плетенчук сказав, що це може означати для України

"Дуже влучно туди прилетіло. Уже чотири буханки чи то з пораненими, чи то з пакетами зараз прямо поїхали у бік Волновахи. Пожежу вони погасили. Сподіваюсь, що ми отримаємо якісь фото, відеопідтвердження для того, щоб насолодитися тим, що відбувалося", – розповів посадовець.

"Бавовна" буде частіше

Петро Андрющенко зазначив, що чи то прилетіло, чи то уламки влучно впали на територію аеропорту у Маріуполі, де також базуються росіяни. Там стоїть стандартна система ППО. Однак тепер ворогу буде складніше збивати те, що рухається у бік Азовського моря через Маріуполь.

Відомо про ще одну пожежу, яка пов'язана з цією "бавовною". Це можуть бути уламки, а може бути пряме влучання у районі полігону, який розташований між Маріуполем і селищем Старий Крим. Там тренуються окупанти. Раніше там вже лунали вибухи. Що саме там відбулось у ніч на 22 червня – встановлюється.

Щось мені підказує, що це не кінець. Враховуючи те, що вперше були пуски "Калібрів" безпосередньо з Азовського моря. Це означає, що Приазовщина стає зоною підвищеної уваги ЗСУ. Думаю, що "бавовна" у нас буде частіше,

– сказав радник мера.

У Маріуполі лунали вибухи: головне