Речник ВМС Дмитро Плетенчук у розмові з журналістами розповів, що він не може підтвердити інформацію щодо перебування військових кораблів окупантів у Маріуполі. Водночас цивільні судна росіян там присутні постійно.

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Що роблять ворожі судна у Маріуполі

Так, Плетенчук додав, що противник навіть намагався зробити порт у Маріуполі зручнішим для своїх кораблів. Окупанти проводили поглиблювальні роботи, враховуючи, що Азовське море – неглибоке, там може бути обмілювання. Під час штормів можливе нанесення піску мулу, тому вони це все розчищали.

Речник ВМС уточнив, що росіяни використовують Маріуполь, передусім, щоб вивозити награбоване майно. Це метал, це збіжжя. Це все, що ворог здатен вивезти з тимчасово окупованих територій на Півдні України, Запорізької, Донецької, частково Херсонської областей.

Раніше заступник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що порту міста з'явився перший танкер від початку окупації. За його словами, основна мета його появи – постачання дизелю російській армії. Крім того, це пов’язано з тим, що ось-ось окупанти мають запустити нову залізницю в Маріуполь.