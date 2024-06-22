Десь близько о пів на першу жителі Маріуполя почали повідомляти про потужні вибухи у Приморському районі міста та чорний дим. Самі росіяни заявляли про обстріл балістикою та роботу своєї "славнозвісної" ППО, яка начебто успішно збиває усі ракети.
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"Це привітик з України"
У Маріупольській міській раді тим часом підбивають підсумки роботи "бавовни".
Внаслідок атаки в окупованому місті було влучання в базування окупантів. Крім того, пошкоджено до 5 одиниць техніки. Також ураження зазнала ППО загарбників.
Є інформація, що удари прийшлися на полігон біля селища Старий Крим та базуванню росіян біля військкомату у селищі Нікольське.
Місцеві визнають удар по військкомату ворога / Фото соцмережі
"Кращій день червня 2024. Просто кращий", – прокоментував "прильоти" радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Що відбувалося у небі над Маріуполем / Фото соцмережі
Куди "прилетіло" у Маріуполі / Фото соцмережі
По окупантах вдарили ракети у Маріуполі / Фото соцмережі
Нагадаємо, що вночі 20 і 21 червня Сили оборони уразили склад, нафтобазу, нафтопереробні заводи, місце зберігання "Шахедів" у Росії.