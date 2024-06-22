Где-то около половины первого жители Мариуполя начали сообщать о мощных взрывах в Приморском районе города и черном дыме. Сами россияне заявляли об обстреле баллистикой и работе своей "знаменитой" ПВО, которая якобы успешно сбивает все ракеты.

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"Это привет из Украины"

В Мариупольском городском совете тем временем подводят итоги работы "хлопка".

Вследствие атаки в оккупированном городе было попадание в базирование оккупантов. Кроме того, повреждено до 5 единиц техники. Также поражение понесла ПВО захватчиков.

Есть информация, что удары пришлись на полигон возле поселка Старый Крым и базированию россиян у военкомата в поселке Никольское.

Местные признают удар по военкомату врага / Фото соцсети

"Лучший день июня 2024 года. Просто лучший", – прокомментировал "прилеты" советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Что происходило в небе над Мариуполем / Фото соцсети

Куда "прилетело" в Мариуполе / Фото соцсети

По оккупантам ударили ракеты в Мариуполе / Фото соцсети

Напомним, что ночью 20 и 21 июня Силы обороны поразили склад, нефтебазу, нефтеперерабатывающие заводы, место хранения "Шахедов" в России.