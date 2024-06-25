Об этом 24 Каналу рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, отметив, что боевые единицы таки не заходят в порт в Мариуполе.

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Как оккупанты используют порт в Мариуполе

Как отметил Плетенчук, оккупанты прежде всего используют порт в Мариуполе, чтобы незаконно вывозить ресурсы с Юга Украины. Речь идет о зерне, металле и вообще всем, к чему они только могут дотянуться.

С какой целью туда прибыл танкер – пока неизвестно. Скорее всего, оккупанты завозят что-то в Мариуполь. И наряд ли это будет для того, чтобы обеспечить интересы гражданского населения на оккупированных территориях.

Возможно, так они пытаются решить проблемы с логистикой для оккупантов. Но пока деталей нет.

Мы все знаем, что у них есть проблемы с обеспечением южной группировки. Ранее паромная переправа пострадала, хоть они уже ее восстановили. Может быть, что они пробуют сократить логистическое плечо или обеспечить группировку другим способом. Но это предположение,

– сказал Плетенчук.

Ситуация в Мариуполе: кратко