В течение года 18-летний Роман Андрущенко скрупулезно работал над созданием уникальной системы. Она сможет безопасно передавать информацию между военными и следить за физическим состоянием отдельного бойца.

Свой прототип Military band парень начал создавать на базе Малой академии наук. Подробнее о системе – в материале.

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По его словам, выбрал именно такое направление, ведь проблема высокоточной военной навигации сейчас для нашей страны стоит достаточно остро.

В чем особенность уникальной системы

Поэтому надо максимально избегать любых перехватов связи врагом. Его же система будет работать на узлах беспроводной сенсорной сети.

Мобильный модуль будет крепиться к бойцу. Мы измеряем температуру, потом пульс. Модуль смог бы подавать сигналы, когда они резко падают,

– рассказал Андрущенко.

Еще одна из разработок молодого ученого – стационарный узел, который может предупредить о приближении врага.



Как выглядит разработка Романа Андрущенко / Фото 24 канала

"Внутри стационарного узла есть аккумулятор, датчики, которые собирают соответствующую информацию, например, испарения, шумы, химические анализаторы", – поделился ученый.

Разработку Андрущенко оценили на международных интеллектуальных соревнованиях. Из-за всемирной пандемии коронавируса все конкурсы проходят в онлайн-режиме.

Владимир Каран разработал специальный камуфляж

Однако это не помешало завоевать золото другому молодому ученому – Владимиру Карану. Парень разработал специальный камуфляж для военных.

Название моего проекта – это инфравизийный камуфляж. Человека, который его носит, не видно в тепловизорах и на инфракрасных камерах,

– отметил Каран.

По его словам, в условиях боевых действий, особенно в ночное время, враги используют тепловизионные и инфракрасные приборы наблюдения. Поэтому для успешного проведения разведывательных действий, диверсионных и наступательных операций нужно оставаться незамеченным.

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Именно на такую разработку ученого вдохновила история с фронта, которую рассказал знакомый отца: "Его ранили ночью, не было такого камуфляжа. У меня возникла такая идея. Она – не новая, такие прототипы уже существуют, но я посмотрел на цены и решил, что нужно разрабатывать что-то доступнее".



Разработка Владимира Карана / Фото 24 канала

Его идеей уже заинтересовались предприниматели, которые занимаются пошивом камуфляжной формы. Директор Малой академии наук Оксен Лисовый сказал, что только за месяц украинские ученые на международных конкурсах получили 26 медалей, 11 из которых – золотые.

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Он отметил, что потенциал есть у каждого ребенка. Самое главное, это вовремя разглядеть и направить его на достижение научных целей.