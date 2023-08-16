Он также напомнил, что наше государство уже имело подобный опыт с предоставлением стране-агрессору "в аренду" часть Крыма, а именно базы Черноморского флота. Данилов заверил, что россияне захотят в очередной раз захватить Крым и стать его "владельцами".

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Данилов сказал, почему невозможна "аренда Крыма" Россией

Секретарь СНБО отметил, что наше государство не сможет отдать Крым России "в аренду", как это предлагают некоторые мировые политики. Он отметил, что поведение россиян в случае "аренды" полуострова достаточно легко предсказуемо.

Они (россияне – 24 Канал) были уже нашими арендаторами. Очень скоро они потребуют стать владельцами арендуемого,

– подчеркнул Данилов.

Он также отверг идею потенциальной автономии Донецкой и Луганской областей в составе Украины с гарантиями ООН и после их демилитаризации. Он напомнил, что подобный опыт у нашего государства уже был с аннексированным Крымом.

"Лучшей гарантией территориальной целостности будет полный и безусловный возврат под контроль Украины всех временно оккупированных территорий, включая Донецк и Луганск", – отметил он.

Напоследок Данилов сказал, что уверен в том, что наше государство победит в войне, а рано или поздно страна-агрессор получит сокрушительное поражение на украинской земле.

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