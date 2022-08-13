Отмечается, что на Совбезе выступали с докладами александр борников и владимир колокольцев. Именно они были в составе делегации, которая ездила во главе с Дмитрием Медведевым в оккупированный россией Луганск и говорили об организации псевдореферендумов.

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Российский правозащитник Марк Фейгин предположил, какие у кремля есть сценарии аннексии оккупированных россией территорий. О них он рассказал 24 каналу.

Марк Фейгин Российский правозащитник Насколько я понимаю, у них есть 2 основных плана. Хотя они ветвятся и разбиваются на большее количество.

Локальный план

Как отметил правозащитник, первый план можно назвать локальным. Согласно ему, пилотно проводят псевдореферендум на оккупированных территориях Запорожской области и объявляют их российскими, например, 11 сентября, заявляя, что люди якобы выразили такое желание дистанционным голосованием через интернет.

Марк Фейгин Российский правозащитник План предусматривает, что россияне проведут такой пилотный референдум и пока не будут трогать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. В крайнем случае, эти псевдореспублики просто объявят о присоединении своим фейковым парламентом.

В то же время, по мнению Фейгина, на других захваченных территориях псевдореферендумы пока не будут делать. К примеру оккупированные территории Херсонщины "придержат", поскольку там непонятная ситуация – наступление украинской армии, обстрелы.

"Это такой аккуратный локальный план", – отметил Фейгин.

Радикальный план

В то же время, как сообщил правозащитник, у кремля также есть 2 план – более радикальный. По его мнению, посетившая оккупированный Луганск делегация во главе с медведевым ехала туда вынюхивать, понять, насколько его можно реализовать.

Марк Фейгин Российский правозащитник Они говорят, что хотят создать в рамках союзного государства некий прообраз СССР. То есть завести в "союзное государство", в котором уже есть россия и беларусь – Южная Осетия, Приднестровье, Запорожская, Херсонская, Луганская и Донецкая области, как самостоятельные государства.

Как отметил Фейгин, эти образования якобы остаются независимыми и вступают в союзное государство на принципах условной "федерации". Однако понятно, что не будет ни одной федерации, а всем будут управлять из москвы, как и сейчас.

Так россияне покажут якобы "добрую волю". С одной стороны, это хорошо, а с другой – россия якобы никого не оккупировала, а люди сами проголосовали за вхождение в "союзное государство".

У россии нет времени

По мнению Фейгина, такой план в россии серьезно обсуждали, но сейчас у них уже нет времени. До 11 сентября такую аферу не провернешь. К примеру, Абхазия противится, Южная Осетия якобы согласна провести такой референдум, но без Абхазии – это ничто. В то же время в Приднестровье ситуация неоднозначная. Кроме того, неизвестно, как к этому отнесется НАТО, страны Запада и сам Кишинев.

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Как отметил правозащитник, это большой план, лежащий на столе в кремле. Он хорош тем, что формально россия не присоединяет территории, а создает свое "союзное государство", где якобы продекларирована самостоятельность субъектов этого большого образования.

"Мне кажется, им бы хотелось пройти такой путь. Потом уже медленно все выравнивать, чтобы показать подобие "добровольности". Им бы этого хотелось, но у них явно не получается", – подчеркнул Фейгин.

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