Накануне в СМИ сообщали, что из-за большого количества раненых россиян больницы Гомеля не проводят плановые операции для местного населения.

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Труппы русских оккупантов хранят в металлическом ангаре Республиканского научно-практического центра в Гомеле. Мешки с телами убитых оккупантов хранят при уличной температуре, потому что холодильников там нет.

В морге места нет, поэтому трупы хранят в ангаре / Фото из телеграм-канала "The War! now"

Новые тела убитых привозят вертолетами Ми-8 на Зябровский аэродром, откуда их через город везут тентовыми грузовиками российского минобороны в "морг".

Как везут трупы оккупантов в Гомеле / Фото из телеграм-канала "The War! now"

Также забиты и морги больниц города, где хранятся трупы тех, кто умер там.

Всех мертвых оккупантов транспортируют в Россию через Гомельский аэропорт.

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