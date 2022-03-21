Напередодні у ЗМІ повідомляли, що через велику кількість поранених росіян лікарні Гомеля не проводять планових операцій для місцевого населення.

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Трупи російських окупантів зберігають у металічному ангарі Республіканського науково-практичного центру в Гомелі. Мішки з тілами вбитих окупантів зберігають при вуличній температурі, бо холодильників там немає.



У морзі місця немає, тому трупи зберігають в ангарі / Фото з телеграм-каналу "The War! now"

Нові тіла вбитих привозять вертольотами Мі-8 на Зябрівський аеродром, звідки їх через місто везуть тентовими вантажівками російського міноборони до "моргу".



Як везуть трупи окупантів у Гомелі / Фото з телеграм-каналу "The War! now"

Також забиті й морги лікарень міста, де зберігають трупи тих, хто помер там.

Усіх мертвих окупантів транспортують до Росії через Гомельський аеропорт.

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