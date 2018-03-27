"Ангел" Victoria's Secret показала соблазнительные формы в бикини: фото
Известная модель, "ангел" Victoria's Secret Изабель Гулар покорила мир своей умопомрачительной фигурой. Сейчас девушка отдыхает от работы на солнечном пляже Рио-де-Жанейро.
Гуляя по пляжу Копакабана, 33-летняя Изабель продемонстрировала свою великолепную фигуру и длинные стройные ножки в раздельном черном бикини.
Безупречная форма модели – это результат интенсивных тренировок, которые Гулар демонстрирует в Instagram.
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Так Изабель поддерживает фигуру в форме:
Источник: 24 Канал
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