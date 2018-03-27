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"Ангел" Victoria's Secret показала звабливі форми у бікіні: фото

625 Читать новость на русском
Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Фото з Іnstagram

Відома модель, "ангел" Victoria's Secret Ізабель Гулар підкорила світ своєю запаморочливою фігурою. Зараз дівчина відпочиває від роботи на сонячному пляжі Ріо-де-Жанейро.

Гуляючи пляжем Копакабана 33-річна Ізабель продемонструвала свою чудову фігуру та довгі стрункі ніжки у роздільному чорному бікіні.

Бездоганна форма моделі – це результат інтенсивних тренувань, які Гулар демонструє в Instagram.

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Так Ізабель підтримує фігуру у формі:

Теги: Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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