"Ангел" Victoria's Secret показала звабливі форми у бікіні: фото
Відома модель, "ангел" Victoria's Secret Ізабель Гулар підкорила світ своєю запаморочливою фігурою. Зараз дівчина відпочиває від роботи на сонячному пляжі Ріо-де-Жанейро.
Гуляючи пляжем Копакабана 33-річна Ізабель продемонструвала свою чудову фігуру та довгі стрункі ніжки у роздільному чорному бікіні.
Бездоганна форма моделі – це результат інтенсивних тренувань, які Гулар демонструє в Instagram.
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Так Ізабель підтримує фігуру у формі:
Джерело: 24 Канал
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