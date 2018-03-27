"Ангел" Victoria's Secret показала звабливі форми у бікіні: фото

Ізабель Гулар / Фото з Іnstagram

Відома модель, "ангел" Victoria's Secret Ізабель Гулар підкорила світ своєю запаморочливою фігурою. Зараз дівчина відпочиває від роботи на сонячному пляжі Ріо-де-Жанейро.