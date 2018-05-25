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"Ангел" Victoria's Secret примерила платье украинского дизайнера: очаровательные фото

67 Читати новину українською
Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Известная шведская модель Эльза Госк, которая уже несколько лет является "ангелом" бельевого бренда Victoria's Secret надела на свадьбу своих друзей платье украинского дизайнера Светланы Бевзы.

Известный украинский бренд "BEVZA", основательницей которого является успешный украинский дизайнер Светлана Бевза, предлагает в своих коллекциях изысканные и очень стильные образы для модниц со всего мира.

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Так, одной из них стала невероятная Эльза Госк. Для праздничного образа в Милане, Италия, модель выбрала длинное платье в пол изумрудного цвета, которое отмечается фактурными рукавами и собранным поясом.


Эльза Госк в платье от украинского бренда BEVZA

Свой "лук" она завершила светлыми босоножками и сумочкой коричневого цвета. Кроме свадьбы ее друзей, девушка празднует еще одну важную дату – день рождения ее любимого бойфренда Тома Дали.

"С днем рождения, моя любовь, вдохновение, лучший друг и опора. Я самая счастливая девушка в мире, имея тебя", – нежно поприветствовала Эльза своего возлюбленного в Instagram.

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

 

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода
Источник: 24 Канал
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