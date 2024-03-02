Инцидент произошел в селе Лепетиха Березнеговатской общины Николаевской области. Ангелина Чугай исчезла из дома вечером 1 марта и не вернулась.

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Как проходят поиски

После получения сообщения об исчезновении девочки на Николаевщине развернули поисковую полицейскую операцию и создали оперативный штаб под контролем руководства областного главка полиции.

К поиску привлечен личный состав местного отделения полиции, районного отделения, ближайших отделений, оперативники и ювеналы областного управления полиции, кинологи, военные и жители села,

– говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются активные поиски ребенка. Правоохранители проверяют село Лепетиха и окрестности, в том числе и с помощью аэроразведки. Обследуются колодцы, заброшенные здания, лесополосы, пустыри и тому подобное.

Правоохранители призвали срочно звонить на спецлинию по номеру 102 всех, кто может помочь установить местонахождение 8-летней Ангелины или поделиться другой полезной информацией, которая поможет найти ребенка.

В селе Лепетиха ищут Ангелину Чугай / Фото Полиции Николаевщины

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