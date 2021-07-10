Опасения по поводу возможного срыва поединка сборных Англии и Италии выразили в Британской метеорологической службе.

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Летучие насекомые угрожают финалу Евро-2020

Метеорологи из Великобритании зафиксировали миллионы летучих муравьев над некоторыми районами Лондона. При определенных условиях, насекомые могут оказаться на стадионе "Уэмбли" именно в день матча Англии и Италии.

Эксперты опасаются, чтобы насекомые не сорвали финальную игру Чемпионата Европы по футболу.

Похожие инциденты на предыдущих чемпионатах по футболу

  • На ЧМ-2014 футбольное поле во время одного из матчей оккупировала саранча. Огромный конек сел на руку Хамес Родригесу во время того, как он выполнял пенальти.
  • На Евро-2016 среди зрителей поединка были бабочки. Тогда кадры с Криштиану Роналду, который плачет, и с бабочкой на его лице облетели весь мир.