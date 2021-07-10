Опасения по поводу возможного срыва поединка сборных Англии и Италии выразили в Британской метеорологической службе.

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Летучие насекомые угрожают финалу Евро-2020

Метеорологи из Великобритании зафиксировали миллионы летучих муравьев над некоторыми районами Лондона. При определенных условиях, насекомые могут оказаться на стадионе "Уэмбли" именно в день матча Англии и Италии.

Эксперты опасаются, чтобы насекомые не сорвали финальную игру Чемпионата Европы по футболу.

Справка. Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля. Начнется игра между сборными Англии и Италии в 22:00. Матч примет стадион "Уэмбли" в Лондоне.

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