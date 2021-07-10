Побоювання щодо можливого зриву поєдинку збірних Англії та Італії висловили у Британській метеорологічній службі.
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Летючі комахи загрожують фіналу Євро-2020
Метеорологи з Великої Британії зафіксували мільйони летючих мурах над деякими районами Лондона. За певних умов, комахи можуть опинитися на стадіоні "Вемблі" саме в день матчу Англії та Італії.
Експерти непокояться, аби комахи не зірвали фінальну гру Чемпіонату Європи з футболу.
Схожі інциденти на попередніх чемпіонатах з футболу
- На ЧС-2014 футбольне поле під час одного із матчів окупувала сарана. Величезний коник сів на руку Хамес Родрігес під час того, як він виконував пенальті.
- На Євро-2016 серед глядачів поєдинку були метелики. Тоді кадри з Кріштіану Роналду, який плаче, і метеликом на його обличчі облетіли весь світ.