Побоювання щодо можливого зриву поєдинку збірних Англії та Італії висловили у Британській метеорологічній службі.

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Летючі комахи загрожують фіналу Євро-2020

Метеорологи з Великої Британії зафіксували мільйони летючих мурах над деякими районами Лондона. За певних умов, комахи можуть опинитися на стадіоні "Вемблі" саме в день матчу Англії та Італії.

Експерти непокояться, аби комахи не зірвали фінальну гру Чемпіонату Європи з футболу.

Довідка. Фінал Євро-2020 відбудеться в неділю, 11 липня. Розпочнеться гра між збірними Англії та Італії о 22:00. Матч прийме стадіон "Вемблі" в Лондоні.



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