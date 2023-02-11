По данным местной полиции, бомбу обнаружили, однако планировали обезвредить в другом месте. Инцидент произошел в английском портовом городе Грейт-Ярмут 10 февраля.

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Что известно о взрыве в Англии

Неразорвавшаяся бомба в Грейт-Ярмуте сдетонировала днем (10 февраля – 24 Канал) во время обезвреживания взрывной части,

– заявили в полиции.

По их данным, никто не пострадал и никаких сообщений о раненых или жертвах не поступало. Однако взрывная волна выбила несколько окон в автомобилях, повредила часть перил на мосту, а также плотину противопаводковой защиты.

В полиции подтвердили, что взрыв бомбы Второй мировой войны не был запланирован. Он случился во время медленного выжигание бомбы. Хотя военные говорили, что во время этого процесса есть риск непреднамеренного взрыва.

Как происходил взрыв: смотрите видео полиции

Правоохранители графства Норфолк рассказали, что на месте работ построили 200-метровую и дополнительную 400-метровую границу. Улица Сауттаун-роуд, где находилась бомба, еще была закрыта, однако только на время проверки на предмет повреждений. После взрыва люди уже смогли вернуться в свои дома.

Местный житель Конрад Импи рассказал изданию ВВС, что почувствовал облегчение, вернувшись в свой дом после того, как некоторое время жил у родственников. Ведь 46-летнего мужчину с женой, дочерью и внуком эвакуировали.

Это был действительно период, полный нервов. Мы просто думали: "Что происходит, что происходит, неужели это уничтожит наш дом?"

– заявил мужчина.

По данным вышеупомянутого издания, пользователи сети заметили, что слышали взрыв на расстоянии до 24 километров.

Что известно о найденной бомбе