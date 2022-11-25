25 ноября стартует второй тур чемпионата мира по футболу 2022 года. В этот день состоятся четыре матча. 24 канал совместно с KOBLEVO предлагает ознакомиться с тем, что самое интересное будет в этих матчах.

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Уэльс – Иран. 12:00

Уэльс – один из претендентов на выход из группы B, как и США. Но первый матч между этими командами закончился вничью. Так что валлийцам нужно побеждать Иран и набирать очки.

Иран же первый матч полностью провалил, хоть и забил два гола в ворота англичан. Но пропустил сразу шесть. Поэтому матч против Уэльса должен показать, было ли в первом туре разгромное поражение случайностью, или же эта сборная не тянет уровня чемпионата мира, и сразу после группового этапа отправится домой. Хотя все ли футболисты согласятся лететь в Иран после их протеста в первом матче?

Катар – Сенегал. 15:00

Хозяева турнира откровенно провалились в первом матче. Хотя Эквадор на их фоне не выглядел слишком мощно. А вот Сенегал сумел дать сражение Нидерландам в первом матче. Так что в этой игре интересным будет то, сумеют ли катарцы хоть что-то изменить в своей игре, чтобы не стать полным посмешищем на глазах у собственных болельщиков.

Сенегал же после поражения от Нидерландов постарается заработать первые очки на турнире. Ведь если они хотят выйти из группы, то им нужно побеждать и Катар, и Эквадор.

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Нидерланды – Эквадор. 18:00

Нидерланды в матче против Сенегала не слишком поразили, но сумели одержать победу благодаря удачной концовке встречи, когда забили дважды. Эквадор же заработал три очка в матче-открытии. Так что победитель этого матча почти гарантирует себе выход в плей-офф.

Англия – США. 21:00

Англия в первом туре разгромила Иран. Теперь команде придется сыграть против США, которые хоть и не сильно удивили в игре против Уэльса, но "покусали" их. Не исключено, что американцы постараются повторить это и в матче против родоначальников футбола. Футболистов, выступающих на высоком уровне, в их составе достаточно.

Если Англия победит в этом матче, она первой из всех сборных гарантирует выход в 1/8 финала.