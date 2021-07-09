Стоимость некоторых билетов уже составляет более 480 тысяч гривен. Согласно данным НБУ, по состоянию на 8 июля 1 фунт стерлингов стоит 37,7 гривны. Так что за один билет британским поклонникам придется выложить более 120 тысяч фунтов стерлингов.

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В то же время есть сравнительно и дешевле билеты. Стоимость некоторых из них составляет лишь 70 тысяч гривен. Когда билеты продавала организация УЕФА, цены были существенно ниже.



Цены на финал Евро-2020 от английских перекупкщиков / Скриншот 24 канала



Цены на финал Евро-2020 от английских перекупкщиков / Скриншот 24 канала

Англичане верят в победу

Между тем англичане настолько верят в победу своей сборной, даже просят дополнительный выходной 12 июля, чтобы отпраздновать. На сайте британского парламента опубликовали соответствующую петицию.

Авторы петиции отмечают, что "следует отпраздновать историческую победу, ведь команда-победитель проведет парад с трофеем, и выходной день для этого будет идеальным".

Обратите внимание! В финал Евро-2020 сборная Англии вошла, победив в драматичном матче с Данией. Счет составил 2:1.