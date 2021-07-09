Вартість деяких квитків вже сягає понад 480 тисяч гривень. Відповідно до даних НБУ, станом на 8 липня 1 фунт стерлінгів коштує 37,7 гривні. Отже за один квиток британським шанувальникам доведеться викласти понад 120 тисяч фунтів стерлінгів.

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Водночас є порівняно й дешевші квитки. Вартість деяких з них становить лише 70 тисяч гривень. Коли квитки продавала організація УЄФА, ціни були суттєво нижчими.



Ціни на фінал Євро-2020 від англійських перекупців / скриншот 24 каналу



Ціни на фінал Євро-2020 від англійських перекупців / скриншот 24 каналу

Англійці вірять у перемогу

Тим часом англійці настільки вірять у перемогу власної збірної, що навіть просять додатковий вихідний 12 липня, щоб відсвяткувати. На сайті британського парламенту опублікували відповідну петицію.

Автори петиції зазначають, що "варто відсвяткувати історичну перемогу, адже команда-переможець проведе парад з трофеєм, і вихідний день для цього буде ідеальним".

Зверніть увагу! До фіналу Євро-2020 збірна Англії увійшла, здобувши перемогу у драматичному матчі з Данією. Рахунок становив 2:1.