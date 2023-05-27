67-летняя Анна Плихчинская одна из немногих вернувшихся в деоккупированную прошлой осенью село Степная Долина, которое разрушили россияне. ежедневно выходит в поле с новым прибором для поиска опасных обломков от российских снарядов.

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Как женщина живет в почти безлюдном селе и почему стала сапером

Каждый день женщина рискует своей жизнью ради коровы, по имени Лана. Прежде чем выпустить ее на пастбище, женщина ищет взрывоопасные предметы. Мелкие она собирает сама, а если находит большое – обозначает место и вызывает полицейского.

Я беру, ставлю палку, потому что так сказал мне тот полицейский. Намечаю, где оно, а потом его зову, он приходит, забирает. А такие маленькие, так я сама собираю,

– говорит Анна.

Во время боевых действий женщина вместе с коровой уехала в Черкасскую область, а после деоккупации вернулась в село, которое 9 месяцев обстреливали россияне. Никакого уцелевшего дома там нет. Людей в Степной Долине почти не осталось, но у Анны здесь и птица, и свежая зелень на огороде. Женщина не скрывает, что ей страшно ходить с металлоискателем по дороге, но приходится жить в новых условиях.

Известная на весь мир Анна Плихчинская стала после того, как ее фото опубликовал польский фотограф Енджей Новицкий.

Как Анна Плищинская живет в загрязненном минами деревне / Фото Енджея Новицкого

Обратите внимание! Согласно данным Mines Advisory Group из-за действий России территория Украины является наиболее заминированной в мире и из-за полномасштабного вторжения наша страна обогнала "лидеров" рейтинга – Афганистан и Сирию. Около 40% нашей территории загрязнены взрывоопасными предметами.