Украинка Анна Валентинович вошла в рейтинг 100 самых влиятельных женщин Time: что о ней известно

Общественный деятель и один из основателей польского независимого профсоюза "Солидарность" Анна Валентинович (по-польски – Anna Walentynowicz) вошла в новый рейтинг журнала Time 100 самых влиятельных женщин века. Женщина появилась на обложке 1980 года как "Мать польской независимости".

В издании Time рассказали о ней как о смелой женщине, что в чужой для себя Польше с другими активистами смогла создать Независимый самоуправляемый профессиональную союз "Солидарность", который был создан в сентябре 1980 года в Польше. Профсоюз впоследствии перерос в широкое общественно-политическое движение и внес значительный вклад в борьбу польского народа с коммунистическим режимом.

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Женщина была известна в Польше своими антикоммунистическими настроениями, за что подвергалась преследованию. 8 августа 1980 года, после 30 лет труда на производстве и за 5 месяцев до пенсии Анну Валентинович уволили с работы в верфи имени Ленина (Гданьск). Это возмутило ее коллег, которые вышла на массовую забастовку. Среди них был и электрик Лех Валенса, который в будущем стал президентом Польши. Рабочие взяли под свой контроль верфь и выдвинули собственные требования: потребовали расширить гражданские права, включая свободу слова и вероисповедания, а также освобождение политических заключенных.



Анна Валентинович и Лех Валенса / Архивные фото

Впоследствии забастовка локального направления переросла в забастовку солидарности другим бастующим учреждениям. Вследствие этого было подписано Гданьское соглашение, 31 августа 1980 года как общественный договор с правительством. Такое событие и стало предпосылкой для создания "Солидарности".

"Гданьское соглашение позволило создать первый свободный профсоюз в коммунистической Восточной Европе. В течение года профсоюз "Солидарность" насчитывал около 10 миллионов членов, а Валентинович был одним из его лидеров. Триумф в Гданьске ускорил падение коммунизма десять лет спустя. Это также привело к тому, что поколение поляков увидели Анну Валентинович как мать своей независимости" – так пишут об украинке Анну Валентинович в издании Time.



Анна Валентинович вошла в список 100 самых влиятельных женщин века по версии Time / Скриншот с сайта

В перечень самых влиятельных женщин века также вошли: Коко Шанель, Фрида Кало, Билли Холлидей, Элеонор Рузвельт, Елизавета II, Мэрилин Монро, Розалинд Франклин, Жаклин Кеннеди, Арета Франклин, Маргарет Тэтчер, принцесса Диана, Мадонна, Джоан Роулинг, Эллен Дедженерес, Шинейд О'Коннор, Серена Уильямс, Опра Уинфри, Мишель Обама, Малала Юсафзай, Pussy Riot, Бейонсе, Ангела Меркель, Хиллари Клинтон, Грета Тунберг и десятки других.

Что известно об Анне Валентинович?

Анна Валентичнович и Украина

История происхождения Анны Валентинович (Анны Любчик в девичестве) окутана тайной, а биография "Матери Солидарности" в польской и украинской версиях Википедии отличаются в тех фрагментах, которые касаются детства. Такое мнение приводят в издании "Историческая правда" в материале за 2016 год. Интерес к персоне Анны Валентинович вырос после Смоленской авиакатастрофы 10 апреля 2010 года, где погибла она, тогдашний президент Лех Качиньский и другие члены экипажа.

Известно точно то, что Анна Валентинович родилась 15 августа 1929 года на Ровненщине уже в несуществующем хуторе, который принадлежал селу Сенное (теперь – Садовое). Согласно различным источникам, она воспитывалась с пятью братьями и сестрами: сводными Ольгой, Петром, Екатериной, Василием и Иваном. Сестра Ольга Любчик жила в соседнем селе Матиевка, что в 15 километрах от села Садовое. После распада СССР именно она попросила отца отыскать Анну через СМИ, которая на то время уже находилась в Польше.



Ольга Любчик и ее брат Василий / Фото: Игоря Галагиды, 2016, "Историческая правда"

В 1996 году Анна Валентинович узнала о существовании в Украине семьи, после чего разыскала Ольгу Любчик. С этого момента она почти ежегодно посещала свою семью в Украине, а в 2009 году приезжала на похороны брата Ивана, который после Второй мировой войны был выслан в Сибирь на 15 лет каторги за сотрудничество с УПА.

Жизнь Анны Валентинович в Польше

В детском возрасте Анна переехала в Польшу и уже в 1950 году окончила курсы сварщиков и начала работать на Гданьской верфи. Уже тогда женщина отличалась успехами на работе, за что о ней неоднократно писали в прессе, а сама она как член Союза польской молодежи (аналог комсомола) принимала участие в III Всемирном фестивале молодежи и студентов, проходивший в 1951 году в Берлине. Впоследствии она вышла из СПМ и поступила в женскую организацию, где начала борьбу за права рабочих, чем привлекла к себе внимание управления безопасности коммунистической Польши.

Впоследствии на корабельне переквалифицировалась на крановщицу из-за подорванного здоровья и посвятила себя общественной активности. Валентинович неоднократно принимала участие в местных забастовках и акциях, создавала тогда еще не признанные Польшей свободные профсоюзы. В 1980 году после увольнения с завода и массовых забастовок стала одной из основательниц независимого профсоюза "Солидарность". Впоследствии ее и напарника Леха Валенсу, которого также уволили, восстановили на корабельне. Хоть ее и считали "матерью солидарности", главенствующую роль в профсоюзе она отдала Валенсе, аргументировав это тем, что на переговорах администрация может лучше найти общий язык с мужчиной, чем с женщиной.



Анна Валентинович и Лех Валенса / Архивные фото

За организацию очередной забастовки после введения военного положения в Польше в 1981 году ее приговорили к 1,5 года лишения свободы (условно). Женщина устраивала голодовку в знак протеста известного оппозиционера Ежи Попелушка. Впоследствии Валентинович отошла от дел "Солидарности" и критиковала тогдашнее руководство во главе с Валенсу, а затем и политику правящих партий, которые происходили из движения "Солидарность".



Анна Валентинович и Лех Валенса / Архивные фото

В 2003 году она отказалась от звания почетного гражданина Гданьска, в 2005 – от почетной пенсии по инициативе премьер-министра Польши Марека Бельки. Впрочем, получила "медаль Свободы" от президента США Джорджа Буша. В 2010 году трагически погибла в катастрофе польского президентского самолета 10 апреля 2010 года вблизи Смоленска. Женщина была незамужем, впрочем имела сына Януша, которого родила в 1952 году.



Анна Валентинович / Архивное фото