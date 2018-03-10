Аннексия Крыма: почему украинские военные не открывали огонь по "зеленым человечкам"

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – как Украина потеряла Крым рассказали в суде украинские военные. Они свидетельствовали в деле госизмены Виктора Януковича. Теперь точно известно, какие именно подразделения армии РФ принимали участие в оккупации полуострова. Появились факты, о которых раньше молчали, но уже сейчас рассказали под присягой в суде

Также в выпуске: В Крыму активно проходит предвыборная агитация, однако жителей полуострова запугивают Бандерой и гей-браками. Почему врач из Крыма хочет жить на полуострове по украинским правилам. Ведущий: журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.