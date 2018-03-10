Анексія Криму: чому українські військові не відкривали вогонь по "зелених чоловічках"
Крим.Реалії 18:10, 10 березня 2836 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – як Україна втратила Крим розповіли у суді українські військові. Вони свідчили у справі держзради Віктора Януковича. Тепер точно відомо, які саме підрозділи російської армії брали участь в окупації півострова. З'явилися факти, про які раніше мовчали, проте вже зараз розповіли під присягою у суді.
Також у випуску:
У Криму активно проходить передвиборча агітація, проте жителів півоствова залякують Бандерою та гей-шлюбами.
Чому лікар із Криму хоче жити на півострові за українськими правилами.
Ведучий:
журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 Канал
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