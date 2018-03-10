Анексія Криму: чому українські військові не відкривали вогонь по "зелених чоловічках"

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – як Україна втратила Крим розповіли у суді українські військові. Вони свідчили у справі держзради Віктора Януковича. Тепер точно відомо, які саме підрозділи російської армії брали участь в окупації півострова. З'явилися факти, про які раніше мовчали, проте вже зараз розповіли під присягою у суді.

Також у випуску: У Криму активно проходить передвиборча агітація, проте жителів півоствова залякують Бандерою та гей-шлюбами. Чому лікар із Криму хоче жити на півострові за українськими правилами. Ведучий: журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.