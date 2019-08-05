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      Аннексию Крыма обусловил рост конкуренции между сверхдержавами, – Столтенберг

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      Йенс Столтенберг
      Йенс Столтенберг / Getty images

      Оккупация украинского полуострова Россией является первым случаем захвата одним государством территорий другого после Второй мировой войны.

      Виной этому могла стать конкуренция крупных держав, которая ежегодно только растет, убежден генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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      Первым вызовом перед мировой безопасностью является рост конкуренции между великими державами. И мы видим последствия этого в Крыму. От незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, Сирии до Южно-Китайского моря,
      – подчеркивает он.

      Кроме того, Столтенберг обращает внимание на то, что Россия сейчас все активнее наращивает свою военную мощь.

      "Мы наблюдаем усиление российского присутствия на Ближнем Востоке, в Сирии. Также Россия пытается вмешаться и подорвать доверие к демократическим институтам в нескольких странах-членах НАТО", – добавил генсек Альянса.

      Интересно! За 7 лет у украинцев резко изменились мнения относительно вступления государства в Североатлантический альянс. Так, почти половина граждан с тех пор стали поклонниками такой идеи.

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      Теги: Новости политики Аннексия Крыма НАТО Йенс Столтенберг
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