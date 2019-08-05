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      Анексію Криму спричинило зростання конкуренції між наддержавами, – Столтенберг

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      Єнс Столтенберг
      Єнс Столтенберг / Getty images

      Окупація українського півострова Росією є першим випадком захоплення однією державою територій іншої після Другої світової війни.

      Виною цьому могла стати конкуренція великих держав, яка щороку лише зростає, переконаний генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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      Першим викликом перед світовою безпекою є зростання конкуренції між великими державами. І ми бачимо наслідки цього в Криму. Від незаконної анексії Криму до Північної Кореї, Сирії до Південно-Китайського моря,
      – наголошує він.

      Окрім того, Столтенберг звертає увагу на те, що Росія зараз все активніше нарощує свою військову міць.

      "Ми спостерігаємо посилення російської присутності на Близькому Сході, в Сирії. Також Росія намагається втрутитися і підірвати довіру до демократичних інститутів у кількох країнах-членах НАТО", – додав генсек Альянсу.

      Цікаво! За 7 років в українців різко змінилися думки щодо вступу держави в Північноатлантичного альянсу. Так, майже половина громадян з тих пір стали прихильниками такої ідеї. 

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      Теги: Новини політики Анексія Криму НАТО Єнс Столтенберг
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