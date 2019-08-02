НАТО звинувачує Росію у смерті ракетного договору і обіцяє реакцію

Винятково Росія несе відповідальність за припинення договору зі Сполученими Штатами про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Однак НАТО буде готовим до відповіді.

Росія сьогодні, як і раніше, порушує ДРСМД, про це мовиться в оприлюдненій заяві Північноатлантичної ради, пише "Європейська правда".

Важливо: Ракетний договір між Росією та США припиняє дію: що це означає

У НАТО зазначають, що повністю підтримують рішення Сполучених Штатів про вихід з договору. Натомість за зупинку його дії Росія "несе виняткову відповідальність".

Ми шкодуємо про те, що Росія не продемонструвала готовності і не вжила жодних очевидних кроків для повернення до виконання своїх міжнародних зобов'язань,

– пишуть автори.

НАТО обіцяє відповідальну і зважену реакцію на значні ризики, пов'язані з російською ракетою 9М729. Зокрема, в Альянсі домовилися про пакет заходів, щоб гарантувати ефективну позицію стримування і оборони.

У 2014 році Росію викрили у виробництві крилатої ракети 9M729 або SSC-8, тактико-технічні характеристики якої і порушують ДРСМД. За даними Північноатлантичного альянсу, має радіус дії близько 1 500 кілометрів.

Зазначимо, 2 серпня США офіційно залишають російсько-американський договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який ознаменував собою завершення "холодної війни".

Що це за договір?Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності підписали СРСР та США ще в 1987 році. Згідно з договором, ці країни зобов’язались не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні і крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 кілометрів) і малої (500-1000 кілометрів) дальності. Країни також повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 кілометрів.



Країни, що володіють ядерною зброєю / Інфографіка 24 канал