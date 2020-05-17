В аннексированном Крыму рассматривают восстановление туризма: что известно

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов допустил открытие гостиниц и санаториев на полуострове после 15 июня. Однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Кроме того, в курортных заведениях смогут отдыхать только крымчане.

Відкриття об'єктів туристичної інфраструктури залежатиме від епідемічних обставин, пише ТАСС.

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За словами так званого "глави Криму" Сергія Аксьонова, обмеження на туризм можуть зняти, якщо на окупованому півострові не буде спалахів коронавірусу.

Ми домовилися з урядом РФ, до 1 червня розробляємо план дій по роботі санаторно-курортної сфери. Думаю, що якісь рішення знайдемо,

– заявив Аксьонов.

Він також додав, що приблизно 15 червня оцінять епідеміологічну ситуацію. На її основі прийматимуть рішення. Однак готелі та санаторії відкриють тільки для кримчан.

Зверніть увагу! Так звана "влада" Криму видала указ, згідно з яким з 18 травня на півострові скасують режим самоізоляції, введений через епідемію коронавірусу.

Що відомо про коронавірус у Криму?На півострові зареєстрували 272 випадки COVID-19, ще 135 – у Севастополі. Загалом від коронавірусу у Криму померли 5 людей. Ймовірно, дані про поширення інфекції суттєво занижені російськими окупантами.