В анексованому Криму розглядають відновлення туризму: що відомо

Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов допустив відкриття готелів та санаторіїв на півострові після 15 червня. Однак все залежатиме від епідеміологічної ситуації. Крім того, у курортних закладах зможуть відпочивати лише кримчани.

Відкриття об'єктів туристичної інфраструктури залежатиме від епідемічних обставин, пише ТАСС.

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За словами так званого "глави Криму" Сергія Аксьонова, обмеження на туризм можуть зняти, якщо на окупованому півострові не буде спалахів коронавірусу.

Ми домовилися з урядом РФ, до 1 червня розробляємо план дій по роботі санаторно-курортної сфери. Думаю, що якісь рішення знайдемо,

– заявив Аксьонов.

Він також додав, що приблизно 15 червня оцінять епідеміологічну ситуацію. На її основі прийматимуть рішення.

Зверніть увагу! Так звана "влада" Криму видала указ, згідно з яким з 18 травня на півострові скасують режим самоізоляції, введений через епідемію коронавірусу.

Що відомо про коронавірус у Криму?На півострові зареєстрували 272 випадки COVID-19, ще 135 – у Севастополі. Загалом від коронавірусу у Криму померли 5 людей. Ймовірно, дані про поширення інфекції суттєво занижені російськими окупантами.