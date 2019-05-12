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      Аннексированный Крым: как российское радио заглушает украинское

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      Аннексия Крыма
      Аннексия Крыма / provse.today

      Сигнал семи украинских радиостанций в 20 населенных пунктах северного Крыма полностью или частично заглушается сигналом российских радиостанций.

      Во время мониторинга правозащитники проверили 13 частот семи украинских радиостанций, получивших разрешение от Нацтелерадио на вещание на севере Крыма из подконтрольных Украине поселков Ченгар и Чаплинка. Об этом сообщила "Крымская правозащитная группа" по итогам мониторинга, который провели в марте-апреле 2019 года.

      Читайте также: Истории жизни крымчан: что на самом деле изменила аннексия

      "Крымская правозащитная группа" сообщила, что мониторинг был организован с помощью автомагнитол в населенных пунктах Северного Крыма, расположенных рядом с пунктом пропуска Чаплинка.

      В частности, мониторинг проведен в следующих 20 населенных пунктах: Надеждино, Красноармейское, Вишневка, Крипке, Танковое, Пролетарка, Красноперекопск, Совхозное, Таврическое, Рисовое, Почетное, Перекоп, Армянск, Суворово, Пятихатка, Карпова балка, Филатовка, Ишунь, Томашовка , Воинка.

      Крим радіо
      Радиостанции в Крыму

      Правозащитники зафиксировали следующие данные:

      1. На частоте радио "Мейдан" 102,3 МГц в 17 населенных пунктах ловит российское радио "Спутник в Крыму".
      2. На частоте "Крим.Реалии" 98,6 – нет сигнала во всех 20 населенных пунктах.
      3. На частоте "Армии FM" 96 МГц – тоже нет сигнала.
      4. "Перец FM" на частоте 96,4МГц слышно только в одном населенном пункте с 20, а в 18 населенных пунктах на этой частоте звучит русское радио "Море".
      5. На частоте "Радио НВ" 99,8 МГц нет сигнала.
      6. Радио "Культура" слышно только в 2 населенных пунктах из 20, а в 17 населенных пунктах из списка мониторинга звучит русское радио "Крым".
      7. На частоте 106,4 МГц вместо радио "Проминь" в 19 населенных пунктах звучит подконтрольное оккупационной власти радио "Ватан Седасы". В одном населенном пункте – нет сигнала.
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма СМИ
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