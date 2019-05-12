Аннексированный Крым: как российское радио заглушает украинское

Сигнал семи украинских радиостанций в 20 населенных пунктах северного Крыма полностью или частично заглушается сигналом российских радиостанций.

Во время мониторинга правозащитники проверили 13 частот семи украинских радиостанций, получивших разрешение от Нацтелерадио на вещание на севере Крыма из подконтрольных Украине поселков Ченгар и Чаплинка. Об этом сообщила "Крымская правозащитная группа" по итогам мониторинга, который провели в марте-апреле 2019 года.

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"Крымская правозащитная группа" сообщила, что мониторинг был организован с помощью автомагнитол в населенных пунктах Северного Крыма, расположенных рядом с пунктом пропуска Чаплинка.

В частности, мониторинг проведен в следующих 20 населенных пунктах: Надеждино, Красноармейское, Вишневка, Крипке, Танковое, Пролетарка, Красноперекопск, Совхозное, Таврическое, Рисовое, Почетное, Перекоп, Армянск, Суворово, Пятихатка, Карпова балка, Филатовка, Ишунь, Томашовка , Воинка.



Радиостанции в Крыму

Правозащитники зафиксировали следующие данные: