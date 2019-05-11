13:31
11 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нацист в "Бессмертном полку". Георгиевская лента для американцев в космосе
      Вєсті Кремля
      21:45, 10 мая
      Вести.UA: Спортивный тренд в политике от братьев Кличко. Качок Яценюк
      Вєсті.UA
      20:39, 10 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Истории жизни крымчан: что на самом деле изменила аннексия

      75 Читати новину українською
      Так называемый референдум 2014 года в Крыму
      Так называемый референдум 2014 года в Крыму / Screenshot

      Большинство крымчан голосовали за Россию в 2014 году. Почти всем крымчанам живется лучше последние 5 лет. Они стали богаче и счастливее. Все это мифы российской пропаганды, которые развенчала команда журналистов "Крым.Реалии" от Радио "Свобода".

      Журналисты записали эксклюзивные истории жителей Крыма с разными политическими позициями и взглядами.

      Читайте также: "Меня бросили в подвал с трупами повстанцев": история крымчанки, которая помогала УПА

      Они расспросили людей, которые были за и против референдума 2014 года, во время аннексии поддерживали Украину или же по собственному желанию перешли под российский флаг.

      Что на самом деле изменила аннексия – смотрите в программе "Крым.Реалии" на 24 канале в 18:00 и читайте на сайте 24 канала в 18:40.

      blog_ava
      На рейтинг партии Вакарчука негативно повлияет один важный фактор, – эксперт
      сегодня
      750
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ухвалення закону про мову: перемога чи провал
      сегодня , 13:00 Ухвалення закону про мову: перемога чи провал
      Віталій Дейнега 44
      24 генеральских звания от Порошенко: кто заслужил, а кому "подарили"
      сегодня , 12:00 24 генеральских звания от Порошенко: кто заслужил, а кому "подарили"
      Юрій Бутусов 9758
      "Потрійний удар": у головних ролях – брати Кличко і Святослав Вакарчук
      сегодня , 09:00 "Потрійний удар": у головних ролях – брати Кличко і Святослав Вакарчук
      Андрій Вігірінський 3420
      Миллиардный убыток бизнеса Трампа
      сегодня , 00:47 Миллиардный убыток бизнеса Трампа
      Іван Яковина 557
      Путешествуем по Украине: подборка дешевых авиабилетов до 500 гривен
      10 мая , 19:30 Путешествуем по Украине: подборка дешевых авиабилетов до 500 гривен
      Альона Захарова 353
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Гайтана впервые появилась на публике с мужем: фото
       4 сентября 2018 , 14:07
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      В Израиле игрок помогал травмированному партнеру, увидел мяч, забил гол и продолжил помогать – курьез дня
       11 ноября 2018 , 15:30
      Президент и игроки Динамо встретятся с детьми, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС
       26 декабря 2018 , 13:57
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук