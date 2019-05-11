Истории жизни крымчан: что на самом деле изменила аннексия

Большинство крымчан голосовали за Россию в 2014 году. Почти всем крымчанам живется лучше последние 5 лет. Они стали богаче и счастливее. Все это мифы российской пропаганды, которые развенчала команда журналистов "Крым.Реалии" от Радио "Свобода".

Журналисты записали эксклюзивные истории жителей Крыма с разными политическими позициями и взглядами.

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Они расспросили людей, которые были за и против референдума 2014 года, во время аннексии поддерживали Украину или же по собственному желанию перешли под российский флаг.

Что на самом деле изменила аннексия – смотрите в программе "Крым.Реалии" на 24 канале в 18:00 и читайте на сайте 24 канала в 18:40.