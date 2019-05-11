Історії життя кримчан: що насправді змінила анексія
Більшість кримчан голосували за Росію у 2014 році. Майже всім кримчанам живеться краще останні 5 років. Вони стали багатшими та щасливішими. Усе це міфи російської пропаганди, які розвінчала команда журналістів "Крим.Реалії" від "Радіо Свобода".
Журналісти записали ексклюзивні історії жителів Криму з різними політичними позиціями і поглядами.
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Вони розпитали людей, які були за і проти референдуму 2014 року, які під час анексії підтримували Україну або ж за власним бажанням перейшли під російський прапор.
Що насправді змінила анексія – дивіться у програмі "Крим. Реалії" на 24 каналі о 18.00 та читайте на сайті 24 каналу о 18.40.
Джерело: 24 канал
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