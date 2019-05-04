"Меня бросили в подвал с трупами повстанцев": история крымчанки, которая помогала УПА

В крымском поселке Раздольное уже полвека живет Теодозия Кобылянская, которая помогала Украинской повстанческой армии. В молодости ее поймали с записками от повстанцев, начали пытать и отправили в лагерь.

Теодозия с детства входила в патриотические сообщества

Родилась Теодозия в одном из древнейших городов на Западной Украине – Микулинцах на Тернопольщине. Ее отец – польский офицер, мама – украинская учительница. Бывшая связная УПА рассказала, что ее мать умерла во время четвертых родов, когда маленькой Теодозии было 9 лет.

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Еще в школе, в 12 лет, Теодозия вступила в патриотическое общество "Сокол", с которого все и началось. После школы пошла в ряды организации украинских националистов. Говорит, хотела, чтобы Украина была самостоятельным государством.

Общество "Сокол"

В 1943 году, когда образовалась Украинская повстанческая армия, Теодозия работала старшим экономистом на почте. Однако хотела больше помогать национальному движению, поэтому стала связной УПА.

Что такое УПА?

Украинская повстанческая армия – это подпольная военно-политическая формация, созданная на Западе Украины в июне 1941 года представителями правительства Украинской Народной Республики в изгнании; в октябре 1942 года название переняло ОУН.

В июне 1946 года, когда она забрала записки от солдат УПА, ее выследили и арестовали, потом бросили в подвал, где была целая гора уже убитых повстанцев.

Тех бандеровцев избили и бросили туда. И меня в тот подвал завели, живую. Я с трупами спала, меня били по-черному, есть не давали, говорили "ты бандеровская б ..". Это была страшная агрессия,

– сказала Теодозия Кобылянская.

Что о Теодозии Кобылянской рассказывает Википедия

Журналисты начали искать дело госпожи Теодозии в открытых источниках в интернете. Там есть только одно упоминание о ней – в Википедии, на странице поселка Микулинцы, в заметке о репрессированных упоминается ее девичья фамилия Гаврик Теодозия.

Выяснилось, что это данные из книги "Путь к свободе" историка и участника УПА Василия Бортника. Журналисты долго не могли найти ни одного документа в государственных архивах о Теодозии, хотя искали ее и как Кобылянскую, и как Гаврик. Тогда журналисты пересмотрели все списки реабилитированных в округе Микулинецкой общины и нашли Теодозию, но оказалось, что она не Гаврик, а Гаврышкив.



Запись о Теодозию Кобылянской в книге "Путь к свободе"

Дело Теодозии в архивах СБУ

Архив СБУ на 95% состоит из рассекреченных материалов советских спецслужб. По просьбе журналистов "Крым. Реалии" там нашли дело госпожи Теодозии Гаврышкив и еще трех девушек. В ней указано, что Теодозия – член ОУН, работала под псевдонимом "Струсь" и была осуждена по двум статьям – измена родине и участие в контрреволюционной организации.

Каким хитрым способом арестовывали повстанцев

От нее требовали показаний, но она молчала. Когда ее перевозили в тюрьму, то обманули – сымитировали, что ее как будто отбили повстанцы, просили доказать, что она честная украинка и не изменила родине.

Теодозия Кобылянская рассказала, что в тюрьме встретила много людей, которых так же обманывали. Архив УПА свидетельствует о том, что такую ​​тактику к повстанцам применяли массово. Вот протокол допроса одного из бойцов, который вошел в книгу "Летопись УПА".

Завязывают арестованному глаза, заводят в Крыивку у Веры в селе Конопкивка и там под маской повстанцев допрашивают, пришивая ему сотрудничество с большевиками. Арестованный думает, что это повстанцы, признается, что он также с ними контактировал. Это уточняют и получают материалы о подполье и связи арестованного с ним,

– говорится в документе.



Как обманывали повстанцев

Такие отряды НКВД назывались агентурными боевыми группами или легендарными группами псевдоповстанцев. По данным историков, в 1944 году на Западной Украине таких групп действовало уже более тысячи.

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После такого обманного выяснения информации арестовали двух подруг госпожи Теодозии – Иванну Трембач и Зиновию Абрагамовскую. Девушки договорились признать часть обвинений. "Мы договорились, что должны немного признаться, чтобы нас не пытали, потому что мы знали, что просто так не отпустят", – добавила Теодозия Кобылянская.

Когда арестовали подруг Теодозии задержали и ее сестру – 17-летнюю Христину. Мол, она тоже принимала участие в деятельности УПА по заданию Теодозии. На суде сестры это отрицали и заявили о пытках. Христину тоже пытали, вот что она рассказала во время трибунала:

На предварительном следствии меня следователь бил и я вынуждена была подписывать все, что он записывал. Когда меня вызвали при предъявлении статьи 200 КПК в присутствии прокурора, то я сказала, что все мои показания неверны. Тогда следователь снова забрал меня к себе и стал избивать. Я не состояла ни в каких связях с членами ОУН,

– говорится в документах дела.

Как свидетельствуют архивные документы, никаких доказательств против Христины суд не нашел, но ее все равно осудили.

Что пережила Теодозия в лагерях

Теодозия и одна из ее подруг получили по 10 лет лагерей, еще одна 5. После осуждения Кобылянскую сначала отправили на лесоповал в лагерь возле Красноярска – это так называемый "Краслаг", затем перевели в Казахстан в один из самых известных в системе ГУЛАГа – "Степлаг" . По официальным документам, почти 50% людей в лагере в то время – украинские националисты.

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Теодозия рассказала, что металлургический завод и промышленные здания для города Балхаш недалеко от лагеря строили заключенные лагеря, хотя в газетах писали, что это комсомольцы.

В лагере нам было получше. Иногда мы даже больше ели, когда нас отправляли на помидоры. Когда я вышла, то весила – 40 килограммов,

– поделилась воспоминаниями Теодозия.

Именно в этом лагере произошло одно из самых трагических в истории ГУЛАГа восстаний, которое подавляли танками.

После смерти Сталина приговор Теодозии пересмотрели. Поскольку 9 лет она уже отсидела, ее еще на год отпустили на вольное поселение в Караганде, где она работала на шахте и в бухгалтерии.

Жизнь связной УПА после лагеря

В 1957 году Кобылянская вернулась на родину в Микулинцы, а ее младшая сестра Христина уехала в Польшу. Там Теодозия вышла замуж и родила ребенка. После 10 лет жизни муж начал издеваться над сыном и бить жену. Поэтому когда он был на работе, Теодозия забрала ребенка и сбежала в Крым.

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После развала Советского Союза всех четырех осужденных девушек наконец реабилитировали. Более половины жизни Теодозия прожила в Крыму. В 1990 году снова начала заниматься общественно-политической деятельностью. Впоследствии там официально учредила районную организацию "Конгресс украинских националистов", где занималась просвещением и социальными проектами.

Как к этому причастен пленник Кремля Владимир Балух

В эту ячейку входил и осужденный в РФ пленник Владимир Балух, который часто посещал Теодозию Кобылянскую. По ее словам, он тогда попросил у нее красно-черный флаг и повесил в своем доме, впоследствии за это его и задержали.

Говорить о жизни в Крыму после аннексии Теодозия Кобылянская не хочет, потому что и сейчас боится ареста. Украинцам желает единства, так как считает, что в этом сила.