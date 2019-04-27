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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
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      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Как в Крыму российская власть приучает детей к войне

      Крым.Реалии 13 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – российская власть открывает в школах военизированные кадетские классы и проводит набор в военно-патриотическое движение "Юная армия". Детей регулярно обучают разбирать оружие и стрелять, носить камуфляж и строиться. Школьники уже мечтают стать моряками или десантниками российской армии.

      Также в выпуске:

      Что крымчане ждут от Зеленского.

      Кому из крымских судей прокуратура сообщила о подозрении.

      Какие технологии запугивания используют в Крыму.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

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      Теги: Дети и несовершеннолетние Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Судьи Крым.Реалии
      Источник: 24 канал
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