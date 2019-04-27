Как в Крыму российская власть приучает детей к войне

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – российская власть открывает в школах военизированные кадетские классы и проводит набор в военно-патриотическое движение "Юная армия". Детей регулярно обучают разбирать оружие и стрелять, носить камуфляж и строиться. Школьники уже мечтают стать моряками или десантниками российской армии.

Также в выпуске: Что крымчане ждут от Зеленского. Кому из крымских судей прокуратура сообщила о подозрении. Какие технологии запугивания используют в Крыму. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

Источник: 24 канал