Як в Криму російська влада привчає дітей до війни

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – російська влада відкриває у школах воєнізовані кадетські класи та проводить набір до військово-патріотичного руху "Юна армія". Дітей регулярно навчають розбирати зброю та стріляти, носити камуфляж та шикуватися. Школярі вже мріють стати моряками чи десантниками російської армії.

Також у випуску: Що кримчани очікують від Зеленського. Кому з кримських суддів прокуратура повідомила про підозру. Які технології залякування використовують в Криму. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Джерело: 24 канал