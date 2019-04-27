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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      Як в Криму російська влада привчає дітей до війни

      Крим.Реалії 51 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – російська влада відкриває у школах воєнізовані кадетські класи та проводить набір до військово-патріотичного руху "Юна армія". Дітей регулярно навчають розбирати зброю та стріляти, носити камуфляж та шикуватися. Школярі вже мріють стати моряками чи десантниками російської армії.

      Також у випуску:

      Що кримчани очікують від Зеленського.

      Кому з кримських суддів прокуратура повідомила про підозру.

      Які технології залякування використовують в Криму.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

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      Теги: Новини Росії Діти і неповнолітні Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Крим.Реалії Судді
      Джерело: 24 канал
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