Как судна России, несмотря на запрет, безнаказанно заходят в порты Крыма
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – Россия снова обходит санкции, а именно избавляется от паромов, которые незаконно работали в аннексированном Крыму. Журналистам удалось зафиксировать, как суда с "темным" прошлым сменили прописку и спокойно работают за границей.
Также в выпуске:
Жену Януковича заметили на кладбище в Крыму.
Сколько платит Россия, чтобы быть вместе с Крымом.
Стали ли крымчане жить лучше после инвестиций РФ.
Как судна России незаконно ходят в Крым.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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