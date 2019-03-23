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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Как судна России, несмотря на запрет, безнаказанно заходят в порты Крыма

      Крым.Реалии 21 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – Россия снова обходит санкции, а именно избавляется от паромов, которые незаконно работали в аннексированном Крыму. Журналистам удалось зафиксировать, как суда с "темным" прошлым сменили прописку и спокойно работают за границей.

      Также в выпуске:

      Жену Януковича заметили на кладбище в Крыму.

      Сколько платит Россия, чтобы быть вместе с Крымом.

      Стали ли крымчане жить лучше после инвестиций РФ.

      Как судна России незаконно ходят в Крым.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Санкции Новости Крыма Крым.Реалии
      Источник: 24 канал
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