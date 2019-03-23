Как судна России, несмотря на запрет, безнаказанно заходят в порты Крыма

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – Россия снова обходит санкции, а именно избавляется от паромов, которые незаконно работали в аннексированном Крыму. Журналистам удалось зафиксировать, как суда с "темным" прошлым сменили прописку и спокойно работают за границей.

Также в выпуске: Жену Януковича заметили на кладбище в Крыму. Сколько платит Россия, чтобы быть вместе с Крымом. Стали ли крымчане жить лучше после инвестиций РФ. Как судна России незаконно ходят в Крым. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.