Як судна Росії попри заборону безкарно заходять до портів Криму
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – Росія знову обходить санкції, а саме позбувається поромів, які незаконно працювали в анексованому Криму. Журналістам вдалось зафіксувати, як судна з "темним" минулим змінили прописку і спокійно працюють за кордоном.
Також у випуску:
Дружину Януковича помітили на кладовищі в Криму.
Скільки платить Росія, щоб бути разом із Кримом.
Чи стали кримчани жити краще після інвестицій РФ.
Як судна Росії незаконно ходять до Криму.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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