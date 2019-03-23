Як судна Росії попри заборону безкарно заходять до портів Криму

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – Росія знову обходить санкції, а саме позбувається поромів, які незаконно працювали в анексованому Криму. Журналістам вдалось зафіксувати, як судна з "темним" минулим змінили прописку і спокійно працюють за кордоном.

Також у випуску: Дружину Януковича помітили на кладовищі в Криму. Скільки платить Росія, щоб бути разом із Кримом. Чи стали кримчани жити краще після інвестицій РФ. Як судна Росії незаконно ходять до Криму. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.