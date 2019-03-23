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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Як судна Росії попри заборону безкарно заходять до портів Криму

      Крим.Реалії 82 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – Росія знову обходить санкції, а саме позбувається поромів, які незаконно працювали в анексованому Криму. Журналістам вдалось зафіксувати, як судна з "темним" минулим змінили прописку і спокійно працюють за кордоном.

      Також у випуску:

      Дружину Януковича помітили на кладовищі в Криму.

      Скільки платить Росія, щоб бути разом із Кримом.

      Чи стали кримчани жити краще після інвестицій РФ. 

      Як судна Росії незаконно ходять до Криму.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму Крим.Реалії Новини Криму Санкції
      Джерело: 24 канал
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