Аннексировав Крым, Россия нарушила 487 договоров с Украиной, – Мининформполитики

В Министерстве информационной политики Украины заявили, что, аннексировав Крым в 2014 году, Россия нарушила 487 договоров с Украиной.

Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, передает пресс-служба МИД.

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По ее словам, Россия нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной.

Также заместитель Министра иностранных дел Сергей Кислица отметил, что запугивание, физическое и психологическое давление со стороны оккупационной власти Крыма заставили около 35-40 тысяч граждан Украины (в том числе свыше 20 тысяч крымских татар) покинуть полуостров и поселиться в других районах Украины.