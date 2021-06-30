В то же время по другим данным, количество умерших – значительно выше. Большинство жертв – жители провинции Британская Колумбия. По данным местных правоохранителей, трагедии могла спровоцировать аномальная жара, от которой в течение нескольких дней страдает страна.
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Врачи рассказали, что за это время они получили сообщения о 107 перегревах и 32 тепловых ударх.
По последним данным, температура воздуха в Канаде прогрелась до максимальных +49 градусов. Обеспокоенные метеорологи сообщают, что это еще не конец. В ближайшие дни страну может охватить еще более сильная жара.
Аномальная жара в Канаде: главное
- В конце июня Канада начала устанавливать температурные рекорды. За время выходных 26 – 27 июня зафиксировали +46 градусов. Со временем воздух прогрелся до +48 градусов.
- Страна оказалась под влиянием так называемого теплового купола, который тянется от Калифорнии до арктических земель Канады.
- По словам климатолога Дэвида Филлипса, сейчас в Канаде жарче, чем в ОАЭ.
- На улицах людям раздают воду и головные уборы. Спрос на кондиционеры существенно вырос. В крупных городах стартовала работа центров экстренного охлаждения.