После прохладного и дождливого начала лета в Украину пришла жара. Воздух прогревается до рекордного уровня показателей.

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Ситуация в Киеве

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что 23 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +27 градусов.

Максимальная температура воздуха после полудня в городе поднялась до +33,7 градуса, превысив предыдущий рекорд этого дня, установленный в 1946 году, на 0,6 градуса.

Рекорды Чернигова

Того же 23 июня температурный рекорд зафиксировали и в Чернигове. "Суспільне" со ссылкой на дежурного синоптика областного гидрометцентра Инну Овсиенко пишет, что в городе столбики термометров показывали +35,3 градуса.

До этого температурный рекорд установили в 1964 году, тогда воздух прогрелся до +33,8 градуса.

Синоптики уточнили, что в течение следующих 3 дней жара сохранится. Поэтому новые температурные рекорды тоже возможны.

Жара на Закарпатье

Рекордной отметки термометра достигли в Закарпатской области. Сначала пресс-служба Закарпатской ОГА заявила, что автоматическая метеостанция "Ужгород" 23 июня зафиксировала рекордную за последние 130 лет температуру – +39,8 градуса.



Информация о температурном рекорде на Закарпатье / Скриншот с сайта Закарпатской ОГА

Однако, отмечает Суспільне", в областном гидрометцентре эту информацию назвали ложной. Его глава Василий Манивчук пояснил, что метеостанция "Ужгород" проводит лишь приближенный мониторинг. Кроме того, в Государственном архиве хранятся данные только с 1945 года, то есть известно о температурных показателях за последние 76 лет.

Впоследствии там таки подтвердили рекорд, но на уровне +35 градусов, а не +39,8.

По прогнозам синоптиков, такая аномально жаркая погода продержится в области еще несколько дней.

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