Після прохолодного та дощового початку літа в Україну завітала спека. Повітря прогрівається до рекордного рівня показників.

Радимо ознайомитися Як пережити аномальну спеку з максимальним комфортом та без шкоди для здоров'я

Ситуація у Києві

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що 23 червня в Києві середньодобова температура повітря становила +27 градусів.

Максимальна температура повітря після полудня в місті піднялася до +33,7 градуса, перевищивши попередній рекорд цього дня, встановлений у 1946 році, на 0,6 градуса.

Рекорди Чернігова

Того ж 23 червня температурний рекорд зафіксували й у Чернігові. "Суспільне" з посиланням на чергового синоптика обласного гідрометцентру Інну Овсієнко пише, що у місті стовпчики термометрів показували +35,3 градуса.

До цього температурний рекорд встановили у 1964 році, тоді повітря прогрілося до +33,8 градуса.

Синоптикиня уточнила, що протягом наступних 3 днів спека збережеться. Тому нові температурні рекорди теж можливі.

Спека на Закарпатті

Рекордної позначки термометри досягли у Закарпатській області. Спершу пресслужба Закарпатської ОДА заявила, що автоматична метеостанція "Ужгород" 23 червня зафіксувала рекордну за останні 130 років температуру – +39,8 градуса.



Інформація про температурний рекорд на Закарпатті / Скриншот зі сайту Закарпатської ОДА

Однак, зазначає "Суспільне", в обласному гідрометцентрі цю інформацію назвали неправдивою. Його очільник Василь Манівчук пояснив, що метеостанція "Ужгород" проводить лише наближений моніторинг. Крім того, у державному архіві зберігаються дані тільки з 1945 року, тобто відомо про температурні показники за останні 76 років.

Згодом там таки підтвердили рекорд, але на рівні +35 градусів, а не +39,8.

За прогнозами синоптиків, така аномально спекотна погода протримається в області ще декілька днів.

Зверніть увагу Пекельна спека: як допомогти собакам її пережити – 6 порад кінолога