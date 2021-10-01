Ливень начался поздно вечером 29 сентября. Экологические органы Словении назвали такой дождь "событием, которое бывает раз в два века".
Между тем На немецкий город Киль обрушился смерч, есть пострадавшие: впечатляющее видео
Наводнение в Любляне
Пожарные сообщили о более чем 2 700 звонков граждан и около 400 выездов в разных местах. Подтопило правительственные здания, больницы, театры, художественные галереи и школы. Официальное информационное агентство STA сообщило, что более 500 зданий были затоплены по всей Любляне.
Вся критическая инфраструктура была затоплена. В главном здании вода стекала по лестнице, как водопад,
– сказал руководитель главной больницы Любляны Йозе Голобич.
На видео из различных мест в Любляне видно затопленные улицы и дома. Во время представления, которое затем было остановлено, вода вырвалась в здание Люблянского драматического театра, отключили подачу электроэнергии.
Припаркованные авто оказались в плену воды, иногда до крыши.
Ливень в Любляне: смотрите видео
Стихийные бедствия в Европе: последние новости
- В немецком городке Киль 29 сентября пронесся смерч. Он возник на Балтийском море и пронесся по берегу.
- Утром 28 сентября на острове Крит зафиксировали второе землетрясение, его магнитуда была 5,3 балла. Накануне там произошло сильное землетрясение магнитудой в 6 баллов. Вследствие толчков постражадала инфраструктура, один человек погиб.
- 22 сентября сильные ливни сковали курортное Батуми в Грузии. Дождь затопил магазины и критическую инфраструктуру, авто по фары плавали в воде.