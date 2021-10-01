Ливень начался поздно вечером 29 сентября. Экологические органы Словении назвали такой дождь "событием, которое бывает раз в два века".

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Наводнение в Любляне

Пожарные сообщили о более чем 2 700 звонков граждан и около 400 выездов в разных местах. Подтопило правительственные здания, больницы, театры, художественные галереи и школы. Официальное информационное агентство STA сообщило, что более 500 зданий были затоплены по всей Любляне.

Вся критическая инфраструктура была затоплена. В главном здании вода стекала по лестнице, как водопад,

– сказал руководитель главной больницы Любляны Йозе Голобич.

На видео из различных мест в Любляне видно затопленные улицы и дома. Во время представления, которое затем было остановлено, вода вырвалась в здание Люблянского драматического театра, отключили подачу электроэнергии.

Припаркованные авто оказались в плену воды, иногда до крыши.

Ливень в Любляне: смотрите видео

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