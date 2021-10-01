Злива почалася пізно ввечері 29 вересня. Екологічні органи Словенії назвали такий дощ "подією, що буває раз на два століття".

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Повінь у Любляні

Пожежники повідомили про понад 2 700 дзвінків громадян та близько 400 виїздів у різних місцях. Підтопило урядові будівлі, лікарні, театри, художні галереї та школи. Офіційне інформаційне агентство STA повідомило, що понад 500 будівель були затоплені по всій Любляні.

Вся критична інфраструктура була затоплена. У головній будівлі вода стікала по сходах, як водоспад,

– сказав керівник головної лікарні Любляни Йозе Голобіч.

На відео з різних місць у Любляні видно затоплені вулиці та будинки. Під час вистави, яка потім була зупинена, вода вирвалася в будівлю Люблянського драматичного театру, відключили подачу електроенергії.

Припарковані авто опинилися у полоні води, подекуди аж до даху.

Злива у Любляні: дивіться відео

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