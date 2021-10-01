Злива почалася пізно ввечері 29 вересня. Екологічні органи Словенії назвали такий дощ "подією, що буває раз на два століття".
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Повінь у Любляні
Пожежники повідомили про понад 2 700 дзвінків громадян та близько 400 виїздів у різних місцях. Підтопило урядові будівлі, лікарні, театри, художні галереї та школи. Офіційне інформаційне агентство STA повідомило, що понад 500 будівель були затоплені по всій Любляні.
Вся критична інфраструктура була затоплена. У головній будівлі вода стікала по сходах, як водоспад,
– сказав керівник головної лікарні Любляни Йозе Голобіч.
На відео з різних місць у Любляні видно затоплені вулиці та будинки. Під час вистави, яка потім була зупинена, вода вирвалася в будівлю Люблянського драматичного театру, відключили подачу електроенергії.
Припарковані авто опинилися у полоні води, подекуди аж до даху.
Злива у Любляні: дивіться відео
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- У німецькому містечку Кіль 29 вересня пронісся смерч. Він виник на Балтійському морі і пронісся берегом.
- Вранці 28 вересня на острові Крит зафіксували другий землетрус, його магнітуда становила 5,3 бала. Напередодні там стався сильніший землетрус магнітудою у 6 балів. Внаслідок поштовхів постражадала інфраструктура, один чоловік загинув.
- 22 вересня сильні зливи скували курортне Батумі у Грузії. Дощ затопив магазини і критичну інфраструктуру, авто по фари плавали у воді.