З особливою силою дощ пройшов на світанку 22 вересня. Уже вранці вулиці міста були частково заблоковані.
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Повінь у Батумі
Особливо складне становище на вулиці Шавшеті, Багратіоні і Тавдадебулі, де затоплені торговельні об'єкти і перші поверхи будівель. Також пошкоджені припарковані автомобілі. Вода подекуди повністю вкрила колеса.
За даними "Батумського водоканалу", на гарячу лінію надійшло понад 50 повідомлень. На згаданих вулицях затопило магазини і перші поверхи будинків.
Наразі відкачують найбільш проблемні місця. Там, де рівень води все ще високий, неможливо увійти та розпочати роботи. Також очищається дренаж у море,
– повідомили в компанії.
Повінь у Батумі 22 вересня / Фото з ajaratv.ge
Повені у світі: останні моторошні випадки
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