Повені накрили одразу декілька турецьких провінцій. Жертвами стали жителі трьох із них.

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Кількість жертв негоди в Туреччині зросла

В Управлінні з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій повідомили, що повені, спричинені сильним дощем, призвели до загибелі 62 людей в провінції Кастамону. Ще 11 осіб загинули в провінції Сіноп та 1 – у Бартині. Загальна кількість жертв сягнула 74.

Крім того, у лікарнях продовжують перебувати 8 постраждалих.

Також понад 2 тисяч людей евакуювали у безпечне місце: 341 – в Бартині, 1 480 – у Кастамоні та 560 – у Синопі.

Нагадаємо, 15 серпня повідомляли про 57 загиблих.

Повені у Туреччині: основне